«Наша самая сладкая конфетка»: Александр Жулин поплавал в бассейне с младшей дочерью

Наследнице фигуриста и тренера Елене чуть больше годика.

Фигурист Александр Жулин в Instagram поделился видеозаписью, на кадрах которой он плавает со своей младшей дочкой Леной. Ребенку нет еще и полутора лет. На кадрах наставник находится в бассейне. Ребенок рядом с ним в надувном круге. Девочка счастлива, что находится с родителем. Да и сам Жулин на седьмом небе от счастья.

«Наша самая сладкая конфетка», — подписал он видеозапись. «Какая прелесть. Саша, ты крутой папа», «Как приятно на вас смотреть. Просто потрясающе и мило», «Папина радость и стимул в жизни. Конфетка в надежных руках», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Жулин — счастливый многодетный отец. От второй жены, фигуристки и олимпийской чемпионки Татьяны Навки, у него дочь Александра.

В 2011 году он сыграл свадьбу с фигуристкой Натальей Михайловой. Кроме Лены, у них в семье подрастает еще одна наследница. Екатерина появилась на свет в 2013 году.

Смотрите также: