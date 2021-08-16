«Не уходи от себя»: сестра Нюши нежно поздравила певицу с днем рождения

Сестра певицы Нюши известная синхронистка Мария Шурочкина в Instagram тепло и нежно поздравила близкую родственницу с днем рождения. Яркой исполнительнице исполнился 31 год.

Как отметила Мария Шурочкина, она прекрасно помнит те времена, когда они вместе танцевали на танцполе, как ходили в кино, как обсуждали друг с другом «молодежные важности».

«Я все равно хочу иногда вернуться в прошлое, потому что там всегда начинается будущее. И я тебе желаю, чтобы ты никогда не забывала о своих диких истоках. Чтобы ни происходило в твоей жизни, помни: ты — творчество, ты — свобода, ты — любовь. Не уходи от себя. А я всегда готова тебе об этом напоминать. Обожаю тебя! С днем рождения, моя любимая стразинка!» Мария Шурочкина

Напомним, что Мария Шурочкина в этом году стала во второй раз олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях по синхронному плаванию. Кроме того, она является восьмикратной чемпионкой мира.

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