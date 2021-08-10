Вилла на Кипре: беременная Нюша в шелковом платье с кружевом отметилась в гостях у подруги с дочкой

Певица и ее муж Игорь Сивов отметились на острове, где живет их подруга. Выяснилось, что сама пара поселилась по соседству.

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, несколько лет назад тайно сыграла свадьбу на Мальдивах. Ее избранником стал главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов. Вскоре у пары появился первый общий ребенок — дочка Симба. Лишь спустя время они признались, что у девочки двойное имя Симба-Серафима. А не так давно супруги объявили, что снова ждут пополнения в семье.

Нюша уже не прячет округлившийся живот. Она готовится скоро снова стать мамой. При этом певица ездит на встречи и даже выступает. Но накануне пара прилетела на Кипр. Там артистка успела покрасоваться в платье-майке, подчеркнув изменения в фигуре. А вот 10 августа она отправился в гости к подруге в компании мужа и дочки. На этот раз звезда облачилась в черное платье-сорочку из шелка с кружевом.

Наряд миди дополнила сумка и сандалии на толстой подошве. Нюша была с легким макияжем, а волосы заплела в две косички. Симба нарядилась в белое платье оверсайз. С ними был младший сын Сивова от первого брака.

Возлюбленный певицы восхитился виллой с бассейном, а также ужином, который для них приготовила хозяйка дома.

«Мои гости сегодняшние приехали на Кипр. Вот они там живут ( показала в сторону моря). Теперь соседи», — отметила подруга артистки. «Совсем рядом вообще», — добавила Нюша.

Поклонники восхитились тем, как выглядит беременная звезда. Многие отметили, что почти без макияжа она стала смотреться еще моложе. «Животик, форма острая, мальчишка будет по-любому», «Невероятные красотки!», «Ты у нас такая шикарная», «Скромная дочка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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