Вилла на Кипре: беременная Нюша в шелковом платье с кружевом отметилась в гостях у подруги с дочкой

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, несколько лет назад тайно сыграла свадьбу на Мальдивах. Ее избранником стал главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов. Вскоре у пары появился первый общий ребенок — дочка Симба. Лишь спустя время они признались, что у девочки двойное имя Симба-Серафима. А не так давно супруги объявили, что снова ждут пополнения в семье.
Нюша уже не прячет округлившийся живот. Она готовится скоро снова стать мамой. При этом певица ездит на встречи и даже выступает. Но накануне пара прилетела на Кипр. Там артистка успела покрасоваться в платье-майке, подчеркнув изменения в фигуре. А вот 10 августа она отправился в гости к подруге в компании мужа и дочки. На этот раз звезда облачилась в черное платье-сорочку из шелка с кружевом.
Наряд миди дополнила сумка и сандалии на толстой подошве. Нюша была с легким макияжем, а волосы заплела в две косички. Симба нарядилась в белое платье оверсайз. С ними был младший сын Сивова от первого брака.
Возлюбленный певицы восхитился виллой с бассейном, а также ужином, который для них приготовила хозяйка дома.
«Мои гости сегодняшние приехали на Кипр. Вот они там живут ( показала в сторону моря). Теперь соседи», — отметила подруга артистки.
«Совсем рядом вообще», — добавила Нюша.
Поклонники восхитились тем, как выглядит беременная звезда. Многие отметили, что почти без макияжа она стала смотреться еще моложе. «Животик, форма острая, мальчишка будет по-любому», «Невероятные красотки!», «Ты у нас такая шикарная», «Скромная дочка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.