«Просто любовь»: беременная Нюша в облегающем платье с вырезом предстала с дочкой на Кипре

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, уже больше 10 лет выступает на сцене. Она успела выпустить множество хитов. А несколько лет назад артистка вышла замуж за Игоря Сивова и родила дочку Симбу. Теперь девочке уже два с половиной года. Она готовит с мамой на кухне и наряжается для красных дорожек. А недавно супруги объявили, что снова ждут пополнения в семье. Пол будущего малыша она не рассекретили, но поклонники надеются, что у нее родится сын.

Этим летом Нюша ездила на съемки и даже выступала с округлившимся животом. Теперь она устроила семейный отпуск на Кипре. Уже несколько дней певица наслаждается теплой погодой на курорте. Накануне она побывала в гостях у подруги, а вот 11 августа артистка поделилась трогательными снимками. Она понежилась с дочкой на пляже. Анна была облачена в облегающее платье с принтом и вырезом в области живота. Она поцеловала наследницу, а потом обняла руками живот.

«Просто любовь», — написала звезда.

Поклонники восхитились не только тем, как выглядит беременная певица, но и малышкой Симбой. «Милашки», «Такие красивые», «Наверное будет мальчик», «Такой большой живот», «Нюша, вы прям расцвели», «Как же вам идут формы», «Нюша, красотка», «Платье такое крутое», «Нюша, вы такое солнышко, вы всегда вдохновляете», «Одуванчик наш любимый», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: