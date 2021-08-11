Сестра Нюши сообщила, что одна из синхронисток не получила золотую олимпийскую медаль

Вероника Калинина прошла весь путь с командой, но награды не удостоилась.

Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина в Instagram сообщила, что одна из синхронисток сборной России Виктория Калинина не получила золотую олимпийскую медаль за победу на Олимпиаде в японском Токио.

По словам Шурочкиной, девушка прошла весь путь с командой плечом к плечу, она каждый день доказывала свою преданность общему делу. Ни разу не подвела команду.

«И я уверенно заявляю, что Вероника лучшая запасная, которую я когда-либо знала. К сожалению, несмотря на свою силу, стойкость и несгибаемость, Вероника не получила олимпийскую золотую медаль. На эту несправедливость могу сказать только одно: Вероника, это очередное испытание для тебя, которое ты обязательно пройдешь, не опустив свои женственные, но сильные руки, и докажешь (в первую очередь себе), что ты лучшая, лучшая во всем». Мария Шурочкина

Напомним, что россиянки выиграли на Олимпиаде в Токио, как в дуэтах, так и в командных соревнованиях в синхронном плавании. Мария Шурочкина стала двукратной олимпийской чемпионкой.

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