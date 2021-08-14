«Сочные формы»: беременная Нюша в мокром купальнике блеснула наливным бюстом в бассейне

Нюша уже давно выступает на сцене, а также имеет большую популярность в России. Недавно она дала интервью, в котором рассказала про многие аспекты своей жизни. Певица вспомнила про тяжелое расставание с Егором Кридом и отношение мужа Игоря Сивова к ее экс-бойфренду. Также артистка призналась, что супруг не устраивает ей скандалов из-за откровенных нарядов или пикантных фото в соцсетях.

У пары уже подрастает дочка Симба. А не так давно Нюша перестала скрывать вторую беременность. Пока она не говорить про пол будущего ребенка, но уже уверена, что тоже выберет ему необычное имя. Не так давно певица приехала на Кипр. Она впервые отдыхает на этом курорте. Накануне артистка устроила фотосессию в коралловом купальнике с глубоким декольте. Она изящно позировала не только на пляже, но и в воде.

Нюша продемонстрировала округлый бюст. Она также придерживала уже выпирающий живот. Даже коллеги восхитились тем, как выглядит певица.

«Ню, красавица», — написала Анита Цой. «Тебе так идет животик», «Сочные формы», «Как же ты хороша», «Даже в положении очень секси», «Невероятные кадры», «Намочила свой орех», «Ложбинка разъехалась», «Мамочка на чили», «Красота неописуемая», «Рычать, как прекрасная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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