Беременная Нюша в платье цвета капучино позировала в спальне, подчеркнув «остренький» живот

Нюша уже давно замужем за главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. Она рассказывала в интервью, что он был женат, когда они познакомились. Однако потом избранник артистки развелся с первой женой ради возлюбленной. При этом он поддерживает теплые отношения с сыновьями от первого брака. Сама певица подарила ему дочку Симбу.

Не так давно Нюша поделилась радостной новостью. Она перестала скрывать, что снова беременна. Артистка готовится стать мамой во второй раз. При этом она ведет привычный образ жизни. Певица появляется на публике, общается с журналистами и даже выступает. А 9 августа она запечатлела себя в спальне. Звезда приехала на отдых. Она облачилась в платье-майку цвета капучино. Наряд длины миди дополнили модные сланцы в тон.

Примечательно, что Нюша запечатлела себя в профиль и анфас. Она продемонстрировала форму уже сильно выпирающего живота, который оказался заостренным.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие предположили, что она ждет мальчика, но пока пол будущего ребенка супруги хранят в тайне. «Симба уже ревнует к Муфасе?», «Какая ты красивая», «Какое сочетание цветов, платье», «Такой живот, ждете мальчика?», «Беременная Нюша — это отдельный вид блаженства», «Какая вы стильная», «Живот, какой живот», — стали писать пользователи Сети.

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