Нюша про расставание Егора Крида и Вали Карнавал: «Это их ситуация. Я была в своей, не очень комфортной»

Нюша знакома публике, так как уже много лет выпускает хиты. Певица раньше тщательно скрывала личную жизнь. Она встречалась с Егором Кридом, который потом ей посвящал трогательные песни. Но свадьбу фанаты так и не дождались. Артистка вышла замуж за Игоря Сивова — кавээнщик, бизнесмена, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта.

Уже несколько лет она счастлива в браке с избранником и воспитывает дочку Симбу. А не так давно стало известно, что Нюша ждет второго ребенка. Пока она ведет привычный образ жизни и даже пришла на YouTube-шоу «ДаДа — НетНет». Звезда рассказала, что знает пол будущего ребенка, а также заговорил про его имя.

В студии также затронули тему отношений Крида с тиктокершей Валей Карнавал. Недавно он выпустил новый трек и посвятил клип этой девушке, с которой расстался. Поклонники часто сравнивают Нюшу с ней и даже замечали, что они одеваются порой в одном стиле. Когда ведущая спросила, подражает ли певица Вале, то артистка рассмеялась.

«Господи, я так не хотела в этом признаваться, но вы все узнали. Похожи, очевидно, как минимум цвет волос, глаз. Наверное, даже миловидность, типаж, как это называют, бэби-фесики», — пояснила гостья. «Я люблю Валю. Я подписана на нее в «Тик-Токе». Она очень талантливая девочка. Еще до того, как Егор стал с ней встречаться или нет, я не знаю, но до шумихи точно, мне Валя очень нравилась», — добавила она.

А вот комментировать новый клип Крида Нюша не стала. Она также не стала давать оценку его поступку в адрес Карнавал.

«У меня нет привычки влезать в чужие разборки. Это их ситуация. Я была в своей, не очень комфортной, какое-то время. Слава богу, разобрались. Мне кажется, они достаточно взрослые ребята и сами разберутся. У меня уже есть один ребенок, будет сейчас второй. Мне есть, кого защищать. Здесь важный момент, люди должный взрослеть, пусть сами проходят через это», — ответила звезда.

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