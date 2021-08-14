Идиллия на Корсике: Стас Михайлов позировал на яхте с падчерицей и младшей дочерью

Падчерица музыканта Стаса Михайлова 22-летняя Ева Канчельскис в Instagram разместила фотографию со звездным исполнителем и своей младшей сестренкой Машей. Вместе они находятся на яхте, отдыхая на Корсике. Настроение у всех членов семейства отличное. Они наслаждаются отдыхом в обществе друг друга.

«Корсика», — кратко подписала кадр очень довольная Ева Канчельскис.

«Ева, как всегда, грациозна», «Хорошего вам отдыха. Видно, что вам хорошо на Корсике», «Удачного плавания. Очень красивые на Корсике пейзажи, конечно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что всего у Стаса Михайлова шестеро детей. Двое наследников от предыдущих отношений. Две дочери от нынешней жены Инны Михайловой. Кроме того, Стас Михайлов в прекрасных отношениях с детьми своей жены от ее брака с футболистом Андреем Канчельскисом. И Еву, и Андрея он считает своими и всячески их поддерживает.

Смотрите также: