Жена Стаса Михайлова предстала на свадьбе сына в серебристом платье с рукавами-крыльями и юбкой-рыбкой

Стас Михайлов со своей женой Инной, дочками Иванной и Марией, а также падчерицей Евой Канчельскис прибыл в Грецию на свадьбу пасынка Андрея. Наследник Инны Михайловой появился на свет в 1993 году в первом ее браке с футболистом Андреем Канчельскис.

На торжество невеста облачилась в классическое белое платье с пышной юбкой и белой диадемой вместо фаты. Жених примерил черный смокинг и бабочку.

Инна Михайлова блистала перед публикой в серебристом платье по фигуре с акцентными рукавами-крыльями и юбкой-рыбкой в пол. Модель на запах и V-образный вырез подчеркнули фигуру жены знаменитого музыканта. Шею блондинка украсила современным колье в виде крупной цепи.

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