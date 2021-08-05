«Вдруг увижу, что папа танцует с другими телочками»: младшая дочь Стаса Михайлова отчитала отца

Жена певца Стаса Михайлова, Инна, в Instagram поделилась забавным роликом. На кадрах можно увидеть, как дочь музыканта, Маша, отчитывает отца. Инна пояснила, что друзья пригласили их с мужем в ночной клуб, а дочь решила поиграть в «полицию нравов» и дала папе наставление.

«Нельзя смотреть ни на кого, кроме нас», — заметила Маша Михайлова.

«Доченька, в чем ты видишь аморальное? Смотреть-то можно. Он же ничего не делает», — заявила Инна Михайлова.

«Вдруг он там номерами обменяется. В гости позовет. Поэтому я не разрешаю смотреть. Вдруг я увижу, что папа танцует с другими девушками, телочками, то я очень сильно разозлюсь и к вам приеду». Маша Михайлова

«Доченька, как он может кого-то привезти, если там сижу я?» — заметила Инна Михайлова.

«Вдруг ты отвернешься и куда-то уйдешь. Он возьмет встанет на танцпол и начнет с другими телочками танцевать. Обниматься, целоваться. Я к вам приеду, и будет вообще ужас. Это очень плохо, очень плохо», — сказала дочь музыканта.

Напомним, что Маша — самая младшая дочь Стаса Михайлова. Всего у него четверо наследников. Кроме того, детей Инны от прошлых отношений, Андрея и Еву, он считает своими.

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