Немая сцена в ресторане: жена Стаса Михайлова запечатлела реакцию мужа на полуобнаженную секси-дамочку

Инна Михайлова решила отдохнуть с любимым в ресторане, но рядом возникла чужая пятая точка.

Стас Михайлов вместе с женой Инной улетел на отдых в Европу. Звездная чета уже побывала в Греции, где они отпраздновали свадьбу Андрея Канчельскис, сына Михайловой от ее первого брака. Затем пара улетела в Монако, где артист дал концерт, который прошел с аншлагом.

Теперь знаменитая чета решила отдохнуть вдвоем и наведалась в ресторан. Однако покой супруге любимца публики только снился. Здесь Инне пришлось быть начеку, поскольку рядом с ее благоверным оказалась секси-дамочка с пышными формами, на которой был надет только лифчик, колготки и, видимо, то, что она считала шортиками. Что, конечно же, на самом деле выглядело, как обычные трусики.

Стоит отметить, что Инна Михайлова восприняла ситуацию с юмором, сняв ее для своего Instagram и изрядно сдобрив комментариями. Блондинка оценила непреклонность своего возлюбленного, который никак не реагировал на эротичную малышку рядом и лишь один раз косо взглянул на нее, быстро отведя взгляд.

Свои видео в Instagram Инна Михайлова сдобрила следующими подписями: «Красотка и сдержанный и скромный Стас» и «Примерный муж».

А картинкой женщины с выпученными глазами она дала понять, что в шоке от внешнего вида гостьи ресторана, где о дресс-коде, похоже, ничего не слышали.

Смотрите также