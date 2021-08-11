Поправившаяся Бузова в сверкающем мини-платье отметилась на съемках

Ольга Бузова уже длительное время выступает на сцене. Она привыкла к вниманию публики. Еще во время участия в «Доме-2» блондинка любила выделяться. Для красных дорожек она часто выбирает платья с длинным шлейфом, а во время съемок любит блеснуть в модном аутфите. Этим летом телеведущая много путешествует. Она уже побывала в Италии и Греции. Также месяц звезда снималась в Африке для нового проекта.

Теперь Ольга приехала в Минск. Ранее она похвасталась, что стала наставницей в шоу «Х-Фактор». Бузова решила облачиться в смелый наряд, чтобы впечатлить публику.

В студии шоу она появилась в сверкающем мини-платье мятного цвета. Наряд обтянул ее округлые бедра и визуально удлинил ноги. Ранее звезда призналась, что поправилась. Туфли-лодочки и яркий макияж дополнили ее образ.

«Ждем наших участников. Все, пока что, в прекрасном настроении, потому что мы даже еще не начала. Под вечер, конечно устаем, но вы даете нам заряд энергии. Поэтому мы ждем вас нетерпением», — поделилась артистка.

Поклонники оценили лук Ольги. Многие написали ей приятные слова. «Образ шикарный», «Очень красивая», «Какой цвет платья», «Оль, ну едва орех прикрыла», «Кайфует», «Поправились, но вам это идет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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