«Еще остались люди, которые стесняются?»: Брежнева заговорила о своей «большой» части тела

Вера Брежнева раньше выступала в составе группы «ВИА Гра». Позже она стала строить сольную карьеру. Блондинка покорила сердце самого Константина Меладзе. Певица славится не только голосом, но и эффектной внешностью. Ее не раз признавали одной из самых привлекательных артисток в стране. Она умело подбирает себе наряды и зачастую выступает на шпильках и в сверкающих боди.

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Этим летом Вера совмещает гастроли и отдых. Она проводит время то в Италии с мужем, то загорает в Греции и других странах. Накануне певица покрасовалась в платье-майке миди. Поклонники пришли в восторг от наряда и ее фигуры. Но сама артистка решила поднять больную тему. Она не так давно заметила, что порой ее ступня, которая имеет 40-й размер, смущает некоторых поклонников.

«Недавно в сторис подняла тему размера ноги и, судя по отзывам, просто открыла „ящик пандоры“. Оказывается, еще остались люди, которые стесняются своего размера ноги… и почему? Потому что кто-то со стороны считает, что этот размер неправильный. Шэйминг по размеру ноги. Как? Как можно критиковать размер ноги, если это данность определенного тела? Если это то, что человек не может изменить — ни увеличить, ни уменьшить!

Мы рождаемся с определенным набором данных. Это наши данные. Нравятся они кому-то или нет. Природа создает нас с теми параметрами и размерами, с которыми нашему телу будет легче адаптироваться к жизни. Поэтому пора избавляться от навязанных комплексов. И навязанных мнений», — заявила Вера.

Поклонники согласились с певицей. Многие отметили, что не комплексуют, но порой сталкиваются с проблемой, когда покупают обувь. Найти красивую пару туфель размера больше 39 порой проблематично, по их словам.

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