Тренд сезона: Брежнева вслед за Бородиной и Нюшей облачилась в трикотажное платье миди на отдыхе

Вера Брежнева уже почти шесть лет счастлива в браке с Константином Меладзе. Пара обычно предпочитает скрываться от посторонних глаз. Они редко появляются вместе на публике. Одно время певица даже удалила все совместные фото с мужем, чем встревожила поклонников, но так она защищалась от хейтеров. В этом году артистка вновь решила приоткрыть дверь в личную жизнь.

Почти все лето Вера провела в Италии. Там у нее есть дом, где она с радостью отдыхает с родными. При этом певица отлучалась, чтобы дать концерты то в Турции, то в других странах. На днях пара отдохнула в Греции. Брежнева известна тем, что следит за трендами. При этом ей нравится выглядеть женственно. В этом сезоне она носит льняные костюмы, шелковые платья, а теперь она поддержала еще один тренд.

На новых кадрах с отдыха певица предстала в белом трикотажном платье миди с открытой спиной. Наряд подчеркнул ее фигуру и стройные ноги. Образ дополнили черные вьетнамки и солнцезащитные очки Yves Saint Laurent, а также плетеная черная сумка. Она дала понять, что даже Меладзе восхитила образом.

«Муж сказал вчера: „Ты неправдоподобно хорошо выглядишь“, а я — правдоподобно», — написала звезда.

К слову, ранее в подобных платьях отметились Ксения Бородина и Нюша. Поклонники тоже оценили летний аутфит артистки. «Вера, вы мой идеал женской красоты», «Опять спина красивая», «Какое крутое чувство стиля», «Какая хорошенькая», «Вера, какая у тебя красивая грация, спина, фигура, невероятная женская энергия», «Мне тоже нужно такое платье», — прокомментировали пост подписчики.

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