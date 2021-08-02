«Еще короче не было?»: Брежнева в белоснежном платье по фигуре блеснула рельефными бедрами

Певица произвела впечатление на поклонников в женственном наряде и на шпильках.

Вера Брежнева является популярной певицей. Она много лет выступала в группе «ВИА Гра», а теперь является сольной исполнительницей. Каждый год жена Константина Меладзе выпускает новые хиты. Она уже успела спеть дуэтом с Монатиком, а не так давно блондинка выпустила хит «Розовый дым». При этом артистка успевает путешествовать и проводить время в своем особняке в Италии.

На днях Вера выпустила новый клип. Теперь она делится кадрами со съемок. Так как в свои 39 лет певица может похвастаться стройной фигурой. Она предстала в белом мини-платье с открытым плечом. Наряд дополнили золотые босоножки на шпильке. Ей также сделали высокий хвост и неброский макияж. Брежнева присела за столик к мужчинам, засветив рельефные ноги. Она показала изящные ноги.

Потом певица устроила танцы на съемочной площадке. Она грациозно двигалась, демонстрируя всю красоту своих форм, пока ее гримировали.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Меладзе. Многие восхитились ее женственным образом. «Все так красиво, эстетично», «Вы божественны», «Вера, вы как всегда прекрасны», «Вера, вы как грациозная кошечка», «Оу, словно без белья», «Еще короче не было? Мы вас хотим видеть полностью», «Костику повезло», «Платье прям сказочное, словно из фильма, идеально село», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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