«Намочила свою кардашьян»: Муцениеце в мини-бикини грациозно скатилась с водной горки

Агата Муцениеце не скрывает, что за последнее время ее жизнь изменилась. Актриса после развода с Павлом Прилучным сначала переживала, но позже смогла найти плюсы в случившемся. Теперь она больше занимается спортом, чаще выходит в свет и даже сменила стиль в одежде. По словам артистки, носить короткие платья ей пока непривычно. При этом она без стеснения показывает фигуру на пляже.

На днях Агата приехала в Турцию. Она устроила себе отдых без детей. Актриса проводит время в компании подруг. Если сначала она весь день проводила у бассейна, то теперь решила повеселится. Экс-жена Прилучного скатилась с большой водной горки. При этом она была облачена в мини-бикини. Муцениеце рассекала с помощью надувного круга водный поток. Она блеснула стройным телом.

«Как же страшно, но весело! И весело и страшно! И снова страшно, но очень хочется», — написала звезда.

Поклонники восхитились ее смелостью, а также грациозностью. Многие осыпали ее комплиментами. «Бесстрашная и смелая! Ты вызываешь восхищение своей красотой», «Пума отдыхает», «Сколько радости», «Трусы не потеряла?», «Намочила свою кардашьян», «Круто, на бублике сиганула», «Хочется к вам, как хочется», — прокомментировали пост подписчики.

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