«Я всегда хотела сыграть проститутку»: Агата Муцениеце сделала откровенное признание

Как отметила актриса, также она мечтает о роли стриптизерши или наемного убийцы.

Актриса Агата Муцениеце призналась, что ей по душе неожиданные роли в кино. К примеру, в «Честном разводе» она сыграла девушку легкого поведения и не жалеет об этом.

«Я всегда хотела сыграть проститутку. Кино для меня — это возможность узнать свою темную часть, задуматься о ней. В отличие от жизни, на экране можно играть все, что хочешь». Агата Муцениеце

Как отметила актриса, теперь у нее новая мечта. К примеру, сыграть человека с раздвоением личности. Либо стриптизершу, либо наемного убийцу. В голове у нее масса фантазий, которые она мечтает воплотить в жизнь. Однако если играть наемного убийцу, то необходимо, чтобы в этом человеке была и какая-то темная сторона, что-то хорошее. По словам Муцениеце, она насмотрелась нехороших картин, поэтому ей и хочется сыграть что-нибудь неожиданное, сообщает портал 7days.ru.

Напомним, что в прошлом году Агата Муцениеце развелась со своим мужем актером Павлом Прилучным. Сейчас она одинока и новые отношения строить не торопится.

Смотрите также: