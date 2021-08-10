«Поплавок не мешает?»: Муцениеце в мокрых трусиках эффектно плюхнулась в бассейн

Агата Муцениеце прославилась, когда снялась в сериале «Закрытая школа». Позже многие стали завидовать актрисе, так как ее мужем стал Павел Прилучный. Она подарила двоих детей звезде «Мажора». Долгое время их считали идеальной парой в звездных кругах, но в прошлом году они развелись. После этого артистка стала больше заниматься спортом, а также сменила имидж. Не удивительно, что ей посыпались предложения по работе в новых проектах.

10 августа Агата решила устроить себе отпуск. Она приехала в Турцию. Актриса решила провести время на курорте без детей. Первым делом она отправилась загорать. Экс-жена Прилучного поделилась пикантными кадрами в купальнике. Она запечатлела свой эпичный прыжок в воду. При этом Муцениеце блеснула округлыми бедрами и пышными бюстом в лифе-бандо. Она стала плескаться в бассейне.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит актриса. Многие посчитали, что она похорошела. Другие оценили ее эпичный прыжок в воду. «Сейчас тот самый момент, когда Вы начали жить своей жизнью, Агата», «Ох и грация», «Какое тело красивое», «Красота, мне о такой фигуре можно только мечтать», «Поплавок не мешает?», «Какие формы, это же шик», «Паша будет рыдать», «Отрываетесь», «Орех намочила», — прокомментировали пост подписчики.

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