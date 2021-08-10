Красота без фильтров: Муцениеце в секси-купальнике показала точеные формы на отдыхе в Турции

Актриса решила показать себя без прикрас. После развода с Павлом Прилучным она заметно преобразилась, по мнению фанатов.

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Ее звездным часом стал сериал «Закрытая школа», где она познакомилась с Павлом Прилучным. Долгое время пара демонстрировала идиллию и растила двоих детей, но в прошлом году супруги развелись. Примечательно, что сначала актриса переживала, но потом занялась спортом и сменила имидж, нарастив волосы. Уже спустя несколько месяцев поклонники заметили, как она преобразилась.

Теперь Агата чаще уделяет время себе. Хоть она и заботится о сыне Тимофее и дочке Мие, порой в отпуск артистка ездит без наследников. На этот раз она прилетела в Турцию. В первый же день девушка решила подразнить поклонников смелыми кадрами. Она эпично плюхнулась в бассейн. При этом экс-жена Прилучного показала упругие бедра и рельефный пресс. Муцениеце не стала обрабатывать кадры, засветив фигуру во всей красе.

«Такая фигура и двое детей — это что-то», «Наградил же телом», «Просто космический орех», «Какая вы бомбическая», «Нет слов», «Какова красота», «Хороша от пяток до макушки», «Ты доводишь, все в экстазе», «С такой фигурой хоть как падай — все равно красотка!», «Богиня показала складки под булками-ягодичками», «Ну как тут не залипнуть», «Топчик твой бампер», — прокомментировали пост подписчики.

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