Загорелая и стройная: Кудрявцева в приталенном платье из шелка появилась на работе после отпуска

Лера Кудрявцева не скрывает, что на ее глазах выросли многие артисты. Она уже больше 20 лет работает на телевидении, поэтому знакома со всеми «сливками» шоу-бизнеса. Сама блондинка в этом году отпраздновала юбилей. Некоторые поклонники с трудом поверили, что телеведущей уже 50 лет. Более того, она давно стала бабушкой. У нее подрастает внук Лев, которому три года.

Этим летом Лера еще в конце июня уехала отдыхать с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией. Несколько недель они провели в Сочи. Потом блондинка устроила себе отпуск в Турции, где насладилась жаркой погодой. А 9 августа уже дома она отпраздновала день рождения наследницы, которой исполнилось три года. На следующий день после праздника Кудрявцева приехала на работу.

Уже по-традиции она покрасовалась в гримерке. Телеведущая облачилась в шелковое платье с драпировкой и юбкой-солнце. Пудровый наряд оттенил ее загар, а также подчеркнул талию.

«Съемки, съемки, съемки», — отметила занаменитость.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие одарили 50-летнюю ведущую комплиментами. «Посвежела!», «Выглядит роскошно», «Ну просто кукла», «После отдыха вы всегда сияете», «Как можно вами не любоваться», «Платье прям под цвет бронзовой кожи», «Похорошели, а какая талия», «Вы только молодеете», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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