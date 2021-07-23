Приехали в село: Кудрявцева показала, как дочка в бархатном костюме и косынке рыбачит с Макаровым

Телеведущая на выходные вывезла семью в село Ромашково в Одинцовском районе. Там Мария Макаров смогла поесть свежих хлеб из печки, покататься на лодке и оценить папин улов.

Лера Кудрявцева обычно много работает. Она не скрывает, что порой съемки длятся целый день, что ее утомляет. 50-летняя телеведущая редко выходит в свет, так как предпочитает свободное время посвящать семье. Она счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Они вместе растят дочку Марию. Не так давно Кудрявцева смогла отдохнуть с родными в Сочи. Там ее наследница посещала балетный лагерь.

Но вернувшись в Москву, она также находит, как интересно провести время. 23 июля телеведущая приехала с мужем и ребенком в село Ромашково в Одинцовском районе. Там Макаров смог порыбачить. Он показала свой улов дочке, которая была облачена в бархатный спортивный костюм фиолетового цвета и алую косынку.

«Что там, дочь? Рыбка?» — спросила Лера. «Вот это рыбаках! две такие поймал», — добавила она.

Потом звезда показала окрестности и мельницу. Она прокатилась вместе с дочкой на водном трамвайчике. Сама телеведущая была облачена в кепку и джемпер. Она купила для наследницы свежую булку хлеба, которую испекли в печи. Кудрявцева позволила девочке понадкусывать горячий хлеб, как многие делают в детстве.

«Давай, кусай! Мягкий? Горячий?» — спросила мама.

Марии понравилось есть свежий хлеб. она стала прогуливаться танцевать и наслаждаться своей едой. Так телеведущая провела время в селе с родными.

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