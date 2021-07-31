«Я себе очень нравлюсь»: Брежнева в трикотажном платье с открытой спиной отметилась в Венеции

Певица поделилась кадрами из своего путешествия. Она смогла погулять по площади Сан-Марко. При этом жена Константина Меладзе отметилась в элегантном наряде, восхитив поклонников.

Вера Брежнева раньше состояла в группе «ВИА-Гра». Она обладает привлекательной внешностью, но не скрывает, что в детстве себя красавицей не считала и донашивала одежду сестер. Теперь блондинка популярная певица. Ее также не раз называли секс-символом. Артистка счастлива в браке с Константином Меладзе, но редко выходит с ним в свет. Этим летом пара отдыхает в своем особняке в Италии.

Примечательно, что Вера часто путешествует. Порой она ездит на гастроли в разные страны. Недавно артистка выступила в Турции. А вот потом она устроила себе путешествие. Певица побывала сначала в Грузии, где побаловала себя вкусной едой в ресторане, а накануне артистка оказалась в Венеции. Она отправилась гулять по городу и оказалась на площади Сан-Марко. Брежнева предстала в черном силуэтном платье с открытой спиной. Она подчеркнула красоту фигуру. Плетная сумка и солнцезащитные очки дополнили ее лук.

«Так как я себе сейчас очень нравлюсь, то выбираю для себя только самое лучшее, а значит — стильное, удобное, качественное. Это платье трикотажное, мягкое, в меру тянется, с открытой спиной, в нем мне не было очень жарко, стирается (что важно для меня), с распущенными волосами смотрится просто потрясающе. Я гуляла в нем и удобных сандалях целый день, а вечером надела босоножки с небольшим каблуком и оно снова актуально. Черный минимализм», — поделилась звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит певица. Веру одарили комплиментами. «Вы эталон женственности и красоты», «Платье создано для вас», «Такую девушку сложно не заметить», «Какая вы прекрасная, любуюсь», «Верунчик, огонь», «Платье мне так нравится», «Изюминка — открытая спина. Какой вид», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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