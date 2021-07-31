Беременная Нюша в платье-сорочке и трендовой косухе оверсайз отметилась на съемках

Певица отправилась давать интервью для шоу «ДаДа — НетНет», а также появилась на канале «Москва-24». Она выбрала модный лук для такого случая.

Нюша стала кумиром молодежи, когда выпустила хит «Чудо», а также трек «Вою на луну». Она росла на глазах своих фанатов. Несколько лет назад девушка вышла замуж за Игоря Сивова, который ради нее развелся с первой избранницей. Также артистка успела стать мамой. Она воспитывает дочку Симбу, которой скоро исполнится три года. А недавно пара объявила, что снова ждет пополнения в семье.

Примечательно, что Нюша предпочитает вести привычный образ жизни. Она часто появляется на публике и даже два дня провела в Турции, где отметила день рождения Виктории Лопыревой. Артистка предпочитает носить женственные наряды, хоть ее живут уже заметно округлился. Недавно она отметилась в гостях у Ляйсан Утяшевой в облегающем платье. А вот 30 июля звезда посетила сразу два места.

Сначала Нюша отметилась на съемках нового шоу «ДаДа — НетНет» для YouTube-канала, а потом пришла в студию канала «Москва-24», где дала интервью. Для насыщенного съемочного дня певица выбрала платье-сорочку из черного шелка. Наряд также дополнили белые ботинки и косуха оверсайз, которая в моде не первый сезон. Подобная косуха есть у Ксении Бородиной, Стеши Маликовой и других модниц.

Певица предпочла подчеркнуть живот и свои стройные ноги. К слову, ранее она призналась, что вторая беременность не была запланированной. Однако артистка считает, что материнство — это счастье.

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