«Дарит настроение»: Брежнева в костюме оверсайз с цветочным принтом позировала в саду в Италии

Вера Брежнева скрывает, что любит путешествовать. Она является популярной певицей и обычно много гастролирует. Однако благодаря пандемии девушке удалось больше времени посвящать семье. Не так давно она увиделась со старшей дочкой Сони, которая живет в США. Они вместе отдохнули в Дубае. Также этой весной артистка побывала в Италии, где провела время с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой.

Там Вера наслаждалась теплой погодой и спокойствием. Она демонстрировала белоснежный особняк и сад, в котором ранее отметилась зимой. На этот раз там уже зазеленели трава и деревья. Певица успела отметиться там в джинсах-трубах. Но оказалось, что также там она позировала в белоснежном костюме оверсайз с ярким цветочным принтом. Наряд дополняли черный топ и солнцезащитные очки. Брежнева распустила волосы и отказалась от макияжа. Для нее устроила фотосессию 11-летняя дочка.

«Когда одежда дарит настроение», — заявила звезда.

Поклонники пришли в восторг от кадров. Многие одарили певицу комплиментами. «Обожаю такие костюмы», «Любимая красавица — Вера», «Цветущая», «Свобода — она во всем образе», «Шикарный лук», «Выглядите нереально красиво, стильно», «Какая красивая вы!!! Все с вами обретает такие яркие краски», «Какой красивый костюм, Вера», «Прелесть!!! Вот одежде повезло — такой красотке дарить настроение», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, после поездки в Италию артистка приехала в Киев. Там она отметила день рождения мужа. Девушка даже сделала исключение и опубликовала редкое фото с Меладзе.

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