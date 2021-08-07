«Настоящая»: Брежнева в шелковой юбке и кроп-топе засветила округлые бедра на прогулке

Вера Брежнева — одна из самых известных артисток в России. Она в свое время выступала в группе «ВИА-Гра», а теперь строит сольную карьеру. Певица уже давно счастлива в браке с Константином Меладзе. Она мечтает подарить ему наследников, хоть у девушки и есть две дочки от прошлых отношений. Этим летом пара не только провела время в Италии, но и устроила путешествие.

У Веры выдался небольшой отпуск в Греции. Три дня она загорала на острове Крит. По словам певицы, ей очень понравилось отдыхать в этом месте. Она хвасталась фигурой в бикини. А теперь артистка показала, в каком наряде гуляла в жару. Она дефилировала в шелковой юбке жемчужного цвета, которая подчеркнула ее округлые бедра. Черный кроп-топ и вьетнамки дополнили ее лук.

Певица продемонстрировала рельефный пресс и ложбинку греха. Она предстала без макияжа, а ее волосы были собраны в хвост.

Поклонники оценили курортный наряд звезды и фигуру 39-летней артистки. «Субботнее настроение», «Какая вы роскошная», «Всегда превосходна», «Настоящая», «Ай, красотка», «Оу, без белья», «Вы умничка.. так же хочу выглядеть всегда», «Такая милая улыбка, естественная», «Вы воплощение красоты и естественности», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: