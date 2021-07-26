Оделись в одном стиле: Вера Брежнева запечатлелась с Константином Меладзе в ресторане

Певица призналась, что скучает по Киеву. Но 26 июля она приехала в Грузию. Первым делом девушка насладилась изысканными блюдами.

Вера Брежнева уже давно строит сольную карьеру. Она не скрывает, что ей нравится радовать публику новыми хитами. При этом певица редко показывает своих близких. Она предпочитает их оберегать от лишнего внимания. Однако этим летом артистка предпочитает отдыхать в Италии, где у нее есть дом, и иногда ездить в Турцию, чтобы дать концерты. Но на днях певица решила отправиться в путешествие.

Во время поездки Вера заинтриговала поклонников и предложила им отгадать, куда она направилась. Среди ответов был Киев, где певица бывает очень часто, так как там живут ее родные и учится младшая дочка Сара. Девушка поделилась снимком, на котором запечатлелась с мужем Константином Меладзе. В кадре они в черных нарядах сидят в ресторане. При этом Брежнева призналась, что скучает по родине, но дала понять, что находится не там.

«Соскучилась по Киеву родненькому и моим друзьям там», — написала звезда.

А 26 июля певица сообщила, что находится в Грузии. Она поделилась кадрами, на которых сидела за столиком на террасе в той же черной рубашке.

«Наслаждаюсь Тбилиси! По совету пришли в Ketodakote и это было так вкусно и так атмосферно», — призналась Вера.

Поклонники восхитились красочными кадрами. «Да такая энергетика-редкость!», «Ой, как вкусно все выглядит», «Прекрасного отдыха, прекрасная Вера!», «Этот ресторан в Тбилисском районе под названием Вера, так что Вера на Вере», «Вам с Константином очень понравится в Грузии», — прокомментировали пост подписчики.

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