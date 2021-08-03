«Подчеркивается талия»: 65-летняя Долина в платье-футляре и ботинках на платформе устроила танцы

Артистка поделилась кадрами со съемок нового клипа. Она продемонстрировала женственный наряд, который оценила стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан. Эксперт указала на деталь, которая придала звезде возраст.

Лариса Долина известна не только в России, но и во многих других станах. Она является одной их самых известных джазовых исполнительниц. Также артистка следит за своей внешностью и в 65 лет может похвастаться моложавым видом. В этом году ей удалось удивить поклонников. Она похудела больше чем на 20 килограммов. После этого певица сменила гардероб и теперь все чаще носит шорты и мини.

Недавно Долина побывала на фестивале в Ессентуках. Она отметилась на красной дорожке в леопардовом платье в пол. А вот на репетиции артистка предстала на сцене в молочном платье на пуговицах и стильных ботинках. Как оказалось, теперь певица отправилась на съемки клипа. Она похвасталась силуэтным платьем цвета океана и кардиганом в тон с тонким поясом. Ботильоны на платформе дополняли лук.

Лариса Александровна танцевала перед камерой. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры.

«Очень комфортно работать, когда прекрасная команда берется за дело!» — заявила звезда.

Не только поклонники оценили образ артистки. Для портала Teleprogramma.pro ее аутфит разобрала стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан, которая нашла вещь, которая испортила данный лук.

«Сам по себе, образ неплохой. Это платье-футляр в обтяжку на Ларисе Александровне. И сверху мы видом разлетайку кардиган удлиненный, на котором подчеркивается талия кожаным ремнем. В принципе, все неплохо. Она очень постройнела, и цвет ей подходит! Но проблема в обуви, которую она выбрала. Эта платформа замшевая очень устаревшая и явно прибавляет ей возраста. Сюда можно было бы добавить туфли или ботинки на шнуровке. А вот такой вид платформы, к сожалению, сейчас не актуален», высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн стилист. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы 2 года.

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