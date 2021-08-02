«Ботинки просто изумительные»: Долина в молочном платье на пуговицах предстала на сцене

Лариса Долина уже много лет выступает на публике. Она объездила с концертами большую часть мира. Артистка в этом году удивила поклонников своим преображением. Она похудела больше чем на 20 килограммов. После этого певица сменила гардероб. Теперь она часто носит шорты и короткие платья. Лариса Александровна не боится подчеркивать красоту фигуры в 65 лет.

Недавно она отметилась на выпускном в вузе. Артистка организовала бал для тех, кто отучился на ее кафедре. Для особого случая она выбрала черное платье в пол. А на днях певица побывала в Ессентуках на фестивале «Хрустальный источник». Там она вышла на красную дорожку в платье с леопардовым принтом. А вот на сцене Долина предстала уже в молочном платье на пуговицах. Образ дополнили ботинки на шнуровке.

Это была только репетиция, но поклонники восхитились образом звезды. Многие посчитали, что образ ее украсил. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценил эксперт по стилю Никита Карстен.

«Мне кажется, что Ларсе Долиной в данном случае стоит обратиться к профессиональному стилисту, потому что ее образы в последнее время не соответствуют ее невероятной харизме, творческим данным и мастерству. Давайте разберем подробно, что не так и почему ее образ выглядит несовременным. Первое — это укладка. Посмотрите на ее прикорневой объем, который создан с помощью гафре — он придает ей возраст. И не только Ларисе, а любой девушке. Если вам не хватает объема, то используйте небрежные локоны или рваную челку, которая очень бы подошла Ларисе в данном случае. Теперь переходим к платью: я приверженец того, что артист должен оставаться артистом, когда выходит в свет. Даже если образ расслабленный, то на сцене платье-рубашка будет выглядеть скучно. Этот лук отлично подошел бы для прогулки по городу или прекрасной посиделки в кругу семьи. Для выхода на сцену я считаю, что это не очень уместно. Далее — обувь. Ботинки просто изумительные: обратите внимание на шнуровку и полупрозрачный материал, который дает стиля луку. Обувь потерялась из-за неправильно подобранного платья. Оно слишком простое, поэтому возникает диссонанс. Хочется чего-то грубого сверху: кожанки, либо поменять обувь на лодочки или казаки. В таком сочетании образ выглядит не современным из-за неправильного микса деталей», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

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