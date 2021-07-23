Постройневшая Лариса Долина в черном платье в пол появилась на балу выпускников

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она известна не только в России, но и других странах. В 65 лет певица не перестает ездить на фестивали, посещать съемки разных шоу и при этом преподает в вузе. Она заведующая кафедры эстрадно-джазового пения во МГИКе. Обычно артистка делится кадрами с концертов, в которых принимает участие вместе со студентами. А в этом году она организовала бал для выпускников своей кафедры.

23 июля в вузе состоялся торжественный вечер. Долина появилась в холле в черном атласном платье в пол с неброским узором. закрытый наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру. Как известно, за минувший год она сбросила больше 21 килограмма. Певица сделала укладку, собрав волосы, а также вечерний макияж. Она с удовольствия фотографировалась с выпускниками на красной дорожке.

«Сегодня наша кафедра празднует выпускной.. Бал выпускников всех лет… Всех не отмечу, нас много, ребята вы сегодня сногсшибательны! Ура! Буду плакать», — поделилась дочка артистки Ангелина.

Поклонники отметили, что Лариса Александровна выглядит очень элегантно. «Какие все красивые! Сказка просто», «Это так мило и трогательно», «Невозможно красивые, особенно Лариса Александровна», «Просто невозможно волшебная», Просто невозможно отвести глаз! Шикарно выглядит!«, «Я тоже там училась, но на другой кафедре! Классный бал», — прокомментировали пост подписчики.

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