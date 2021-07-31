Постройневшая Долина в леопардовом платье с акцентом на талии появилась на красной дорожке

Лариса Долина не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Много лет она то набирала вес, то худела. Однако в этом году певица смогла удивить поклонников. Артистка сбросила больше 20 килограммов. Она сразу сменила гардероб и стала одеваться более молодежно. Примечательно, что теперь 65-летняя звезда сцены порой носит мини-шорты и короткие платья. А недавно она повеселилась на выпускном в вузе, который устроила для выпускников своей кафедры.

Ранее даже Ксения Собчак восхитилась тем, как выглядит Долина. Она также получила награду на премии канала FashionTV. На церемонии певица отметилась в элегантном костюме яркого цвета. А 31 июля артистка приехала в Ессентуки. Она стала гостьей на закрытии фестиваля «Хрустальный источник». На красной дорожке Лариса Александровна продефилировала в платье в пол с резинкой на талии. Наряд в леопардовой расцветке позволил ей подчеркнуть постройневшую фигуру.

Публика тепло встретила певицу. С ее лица не сходила улыбка. Поклонники также восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали Долину комплиментами.

«Лариса Александровна, платье — огонь! Очень вам идет! Вы — прелесть!», «Образ подобран очень хорошо, прекрасно выглядите Так держать», «Очень стильный образ! Обалдеть! Вы такая неотразимая, так держать!», «Вы сама грация, украшение красной дорожки», «Ах, как вам идет этот наряд! Очень красиво!» — прокомментировали кадры подписчики.

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