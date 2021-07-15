Летний монохром: Брежнева отметилась в джинсах с высокой посадкой канареечного цвета и кроп-топе

Вера Брежнева даже в 39 лет может дать фору моделям. Она обладает не только красивым голосом, но и стройной фигурой. Ко всему прочему, певица следит за внешностью и чаще всего сама красится. Также артистка обладает хорошим чувством стиля. Она следит за трендами и носит женственные наряды. Если на сцене блондинка может появиться в блестящем платье, то для обычной жизни она выбирает более комфортные образы.

Не так давно Вера отдыхала в Италии. Там она носила шелковые платья-сорочки и льняные костюмы. Часто девушка можно было увидеть в белом или полностью розовом наряде. Накануне певица приехала в Турцию. Она там повидалась с Монатиком и дала концерт. Артистка успела отдохнуть и показать несколько модных нарядов. На этот раз она выбрала желтый монохром.

Брежнева запечатлелась в кроп-топе и джинсах с высокой посадкой канареечного цвета. Она сделала укладку с эффектом влажности и косичками. Нежный макияж с розовых тонах дополнил образ.

«На солнце настроение сразу солнечное! Спасибо, Турция, летим дальше», — заявила звезда.

Поклонники пришли в восторг от сочного лука. Многие признались, что наряд к лицу певице. «Как всегда прекрасны», «Такая девочка-девочка», «Прическа, как у Джиджи Хадид», «Опять 18», «О, а сколько здесь Вере лет!? Лет 16?», «Вера вы сами сияете ярче солнца», «Это просто wow! Просто не законно, выглядеть так красиво», — прокомментировали пост подписчики.

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