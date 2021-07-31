«Что за богиня!»: Гагарина в нежно-розовых лосинах и топе впечатлила видом стройного тела

Полина Гагарина раньше могла похвастаться пышной фигурой. Но после участия в «Фабрике звезд и рождения сын Андрея она смогла похудеть. Теперь блондинка является одной из самых стройных певиц на отечественной эстраде. Более того, она сменила гардероб и теперь часто носит мини-платья, а также шорты. Этим летом артистка уже отдыхала в Греции, а на днях она отдохнула в Турции.

Примечательно, что даже в отпуске Полина часто занимается спортом. Она признавалась, что ей нравится то, как выглядит ее фигура. А вот поклонники зачастую критикуют ее за худобу. Но 31 июля артистка поделилась кадрами, на которых позировала в лосинах и топе. Она показала два комплекта в нежно-розовом и голубом цветах. Певица подчеркнула свои формы и даже маленькую грудь.

Гагарина в очередной раз похвасталась точеными формами и рельефным животом. Она позировала на улице, принимая изящные позы.

Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Многие остались в восторге от нарядов и ее подтянутых форм. «Господи боже, идеальная», «Лесная нимфа», «Розовый — какая нежность», «Что за богиня!», «Сногсшибательно выглядите!», «Грудь — персик!», «Оба мощные, Полина Сергеевна», «Фигура кайф, невероятная красотка», — прокомментировали пост подписчики.