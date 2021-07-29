Без фотошопа и фильтров: Гагарина в черном мини-бикини грациозно обнажила изящную фигуру

Полина Гагарина не скрывает, что последние несколько лет следит за фигурой. После «Фабрики звезд» она родила сына Андрея. После беременности певица смогла похудеть так стильно, что ее не узнавали поклонники. Теперь она одна из самых стройных артисток на отечественной эстраде. Теперь у нее подрастает и дочка Мия. А вот со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым она развелась.

Не так давно 34-летняя Полина уже отдохнула с детьми на греческом курорте. После этого она возобновила гастроли и побывала в Ялте и Черногории. А на днях певица оказалась в Турции и устроила себе еще один мини-отпуск. Накануне она уже похвасталась фигурой в двухцветном купальнике. Теперь Гагарина поделилась фото без фильтров и фотошопа. Она позировала в черном мини-бикини у бассейна. Артистка не побоялась предстать без макияжа и укладки.

«Полетели дальше», — написала звезда.

Она грациозно выгнула бедро, демонстрируя точены формы. Если раньше многие ее критиковали за худобу, то теперь поклонники написали ей много комплиментов. «Роскошная, солнечная», «Классная! Фигура», «Сногсшибательная!», «Лиф сел от стирки?», «Боже, как можно быть такой прекрасной», «У меня аж конфета изо рта выпала», «Бедра, животик — все безупречно», — прокомментировали пост подписчики.

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