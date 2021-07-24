«Ангел в белом»: Гагарина в платье-бюстье с разрезами блеснула загорелыми бедрами ну публике

Полина Гагарина знакома публике, так как участвовала в «Фабрике звезд» и ездила на «Евровидение». Девушка обладает сильными вокальными данными. Несколько лет назад у нее появились поклонники даже в Китае. Примечательно, что артистка много работает и заботиться о детях: Андрее и Мие. При этом она всегда следит за собой и наряжается для встречи с поклонниками.

Этим летом Полина уже успела отдохнуть в Греции. Теперь она находится на гастролях. В Ялту певица приехала с сыном. Она успела погулять по городу в мини-шортах. Девушка обладает стройной фигурой, которую любит подчеркивать. А вот для выступления она выбрала несколько броских нарядов.

Сначала Гагарина в мерцающем мини-платье с глубоким декольте и босоножках на шпильке исполнила свой хит «Прости меня». затем на сцене она поучилась в белоснежном платье-бюстье. Наряд с разрезами спереди позволил ей блеснуть загорелыми бедрами и рельефными ногами. Пояс подчеркнул ее осиную талию. Полина зажигательно двигалась и спела еще несколько своих хитов.

Поклонники были сражены красотой певицы. Многие одарили ее комплиментами. «Ох, какая роскошная», «Это настоящий шик», «Просто стройняшка», «Ангел в белом», «Ну как не любоваться», «Нереальная», «Покоряет красотой и голосом», «Бедра, ноги — совершенство», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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