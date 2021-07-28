«Это части от разных купальников?»: Гагарина в мини-бикини оголила рельефные формы со «стальными» бедрами

Певица поделилась кадрами с отдыха в Турции. Перед концертом девушка успела позагорать на пляже. Ее фигура вызвала изумление у фанатов.

Полина Гагарина многим знакома еще по «Фабрике звезд». Девушка обладает сильным вокалом. Не удивительно, что она ездила на «Евровидение», где оказалась в шаге от победы, и принимала участие в музыкальном шоу в Китае. В этом году артистка вернулась к гастролям после отпуска в Греции. Она побывала в Ялте и Черногории, а теперь приехала в Турцию. Перед концертом ей удалось позагорать на пляже.

Примечательно, что уже год Полина наслаждается свободой, так как рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым. Она не стала грустить, а наоборот — усилила тренировки и обновила гардероб, чтобы чаще наряжаться. раньше у певицы были пышные формы, а теперь она хвастается точеной фигурой. На новом фото Гагарина позировала в мини-бикини на пляже, демонстрируя пресс и стальные бедра.

Девушка намазалась маслом, поэтому ее ноги блестели в лучах солнца. Она показала бюст в лимонном лифе из сжатой ткани. Такие купальники в тренде в этом сезоне. Более того, Полина выбрала лиф, идеально подчеркивающий маленькую грудь, как раньше сделала Ксения Собчак.

«Вечером концерт, а пока загорать и плавать», — написала она.

Поклонники были изумлены тем, в какой форме находится звезда. Многие осыпали ее комплиментами, но нашлись и те, кто подверг ее критике. «Шикарная! Хорошего концерта», «Откуда такая грудь?», «Это части от разных купальников?», «Полина — это идеальнийшая фигура, огромная умница!», «Просто стальные бедра», «Шикарная блондинка», «Вот это фигура! Шок», — прокомментировали пост подписчики.

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