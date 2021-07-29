«Загляденье»: Кудрявцева показала двухлетнюю дочку в модном купальнике в горох на море

Лера Кудрявцева уже длительное время счастлива в браке с Игорем Макаровым. Несмотря на разницу в возрасте, они демонстрируют гармоничные отношения. Телеведущая много времени проводит на работе. Порой съемки занимают у нее весь день, но вечерами она всегда спешит домой. Знаменитая блондинка растит дочку Марию, которой скоро исполнится три года. В этом году кроха даже побывала в Сочи в балетном лагере.

А вот в июле Кудрявцева решила продолжить отпуск уже в Турции. Она приехала туда не в первый раз. Телеведущая уже похвасталась не только красивыми пейзажами и многочисленными развлечениями для детей. Она отметилась на курорте в ярком платье-рубашке, гуляя с мужем и наследницей. Теперь Лера показала, как ее дочка играет на пляже. Она нарядила малышку в алый купальник в горох с баской. Модный наряд дополнила панамка.

«Что, идем купаться?» — спросила ее мама. «Да», — ответила Мария.

Девочка любит танцевать, поэтому не только играла в песке, но и устраивала дискотеку. Когда они оказались на берегу, то кроха осторожно стала заходить в воду вслед за мамой.

«Ой, идем, идем», — приговаривала она.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие одарили юную модницу комплиментами. К слову, сама Кудрявцева в 50 лет может похвастаться стройной фигурой, но фото в купальнике публикует редко. «Загляденье», «Красотка», «купальник отпадный», — стали писать фанаты.

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