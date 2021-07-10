«Суперзвезда»: Кудрявцева засняла танцы двухлетней дочки в воздушном платье на отдыхе

Лера Кудрявцева не скрывает, что ей нравится не только хорошо выглядеть, но и путешествовать. Не так давно она отпраздновала 50-летие. Однако поклонники с трудом поверили, что ей исполнилось столько лет. И это при том, что телеведущая давно стала бабушкой. У нее подрастает внук Лев. малыш родился у сына знаменитости Жана и его возлюбленной. Часто они все вместе проводят отпуск.

Как известно, у Кудрявцевой подрастает дочка, которой скоро исполнится месяц. В этом году она решила свозить малышку в Сочи. Там кроха стала ходить в балетный лагерь. Так она учится балету, а в это время ее родители отдыхают. Игорь Макаров уже взобрался с женой на гору и погулял среди облаков. А накануне пара увидела первое выступление своей наследницы. Девочка научилась основам танца.

10 июля Лера и Игорь нарядились. Они отправились на праздник для детей, где им вручили грамоты и награды. Свою дочку телеведущая нарядила в пышное платье нежно-розового цвета с бантом на талии. Девочке также сделали хвостики и дополнили образ сандалиями в тон.

«Смотри, как я умею», — заявила кроха и прыгнула.

«Да ты зайка попрыгайка»«, — умилилась мама.

А на празднике Мария устроила зажигательные танцы она буквально затмила других детей.

«Все люди, как люди, а я суперзвезда», — написала Лера.

А вот за наградой с крохой вышел ее папа. Он взял малышку на руки и сделала с ней несколько фото. В это время телеведущая наслаждалась сладким десертом. Она была облачена в одной из своих любимых платьев — красный наряд оверсайз с принтом.

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