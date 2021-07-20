Стильный монохром: Кудрявцева в шортах-бермудах прокатилась на велосипеде по поселку

Лера Кудрявцева уже давно знакома большинству зрителей в России. Она ведет несколько передач и берет интервью. Жена хоккеиста Игоря Макарова знает все «сливки» шоу-бизнеса. Примечательно, что в этом году она отпраздновала 50-летие. Поклонники с трудом поверили, что знаменитой блондинке уже столько лет. Сама она заверила, что в ее пороховницах еще есть порох.

Не так давно Кудрявцева отдохнула с семьей в Сочи. Она пристроила дочку Марию в балетный лагерь, где она училась танцевать и общалась со сверстниками. При этом телеведущая успевала гулять, ходить на экскурсии и уделять время мужу. Но на днях она вернулась в Москву. Теперь Лера проводит выходные в своем загородном доме. Вечерами она часто играет с наследницей.

А 20 июля жена спортсмена решила устроить велопрогулку. Примечательно, что Кудрявцева для съемок всегда наряжается. Зрители ее видят в костюмах и элегантных платьях. А для прогулки на велосипеде она выбрала стильный и комфортный наряд. Телеведущая предстала в шортах-бермудах и футболке цвета припыленной розы. Она похвасталась стройными ногами в монохромном луке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие одарили ее комплиментами. «Розовый ваш цвет», «Как вам идет», «Лера, как у вас там хорошо», «Так прикольно, вы на велике в поселке», «Такой нежный наряд у вас», «Интересно, вас там часто узнают», «Красотка, ноги заглядение», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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