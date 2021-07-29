Прогадала с обувью: 50-летняя Кудрявцева в платье-рубашке модного канареечного цвета предстала в Турции

Телеведущая поделилась кадрами с отдыха. Она проводит время с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией.

Лера Кудрявцева в этом году отметила юбилей. Знаменитой телеведущей исполнилось 50 лет. Примечательно, что многие коллеги и друзья с трудом поверили, что ей уже столько лет, так как ведущая шоу «Секрет на миллион» выглядит моложе многих сверстниц и следит за фигурой. Лишь несколько лет назад она снова стала мамой. Своему мужу Игорю Макарову телеведущая подарила дочку Марию.

Этим летом Лера старается большую часть времени посвящать семье. Она уже свозила наследницу в Сочи, где девочка ходила в балетный лагерь. А теперь телеведущая отдыхает в Турции. Она поделилась кадрами с отдыха. На прогулке блондинка отметилась в платье-рубашке канареечного цвета с цветочным принтом. Свой образ она дополнила яркими шлепками. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки.

На фото Кудрявцева то позировала с Макаровым, то каталась на электрических машинках с дочкой, которая была облачена в модное платье.

Поклонники восхитились гармоничной семьей. Телеведущая получила много комплиментов благодаря образу. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Платье-рубашка — это универсальная вещь в женском гардеробе. Такие модели крайне редко выходит из моды. Фасон актуален и в теплое, и в холодное время года. Что касается цвета, то Лера очень тонко реагирует на модные оттенки. В ее гардеробе они всегда присутствуют. Причем Лера, как говориться, впереди планеты всей в этом плане: внедряет их одной из первых. Соответственно солнечный желтый цвет у нее тоже есть. Здесь все замечательно. Если говорить о шлепках, то по стилю они не совсем вписываются в образ: легкое, аккуратное девичье платье с мелким цветочным рисунком и такая грубая резиновая обувь слишком яркого цвета. Шлепки больше из спортивного стиля и немного портят образ. Но стоит понимать, что Лера, скорее, ориентировалась на удобство во время прогулки с дочкой. Хотя и здесь можно было подобрать более элегантную и удобную обувь, тем более, что в нынешнем сезоне вариантов очень много. Здесь же хорош лишь яркий желто-зеленый неоновый оттенок, а модель не удачная. Хотя подобный фасон шлепок идеально подойдет для прогулок на пляже, а для вечернего выхода на курорте стоит отдать предпочтение кожаным и текстильным вариантам более элегантной формы», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля Bestavi Style», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Смотрите также: