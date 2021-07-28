«В сердце Афин»: Бузова в секси-шортах с цветочным принтом и топе на запах прогулялась по Акрополю

Ольга Бузова уже длительное время не теряет, а только увеличивает свою популярность. Она сначала стала телеведущей, а потом актрисой и певицей. Только на ее Instagram подписано 23 миллиона человек. В этом году девушка решила изменить свою жизни. Она стала чаще путешествовать. Артистка уже побывала в Италии и месяц снималась в Африке, а теперь приехала в Грецию. Она решила устроить себе мини-отпуск.

На частном самолете Ольга добралась до Афин. Она похвасталась алым костюмом с мини-юбкой еще на борту бизнес-джета. А вот вечером поужинала в отеле в молочном наряде с брюками клеш. 28 июля целый день телеведущая провела на ногах. Она отправилась на экскурсию в Акрополь. Ей было интересно послушать историю этого места, поэтому ее сопровождал экскурсовод.

На этот раз Бузова выбрала легкий наряд с кроп-топом на запах и мини-шортами с цветочным принтом. Образ дополнили шлепки, шляпа и сумка Louis Vuitton. Наряд подчеркнул ее стройные и загорелые ноги. На улице было 36-градусов, поэтому девушка обрадовалась, когда нашла питьевой фонтанчик.

«Сегодня я побывала в сердце Афин на Акрополе. Это лучшее место для знакомства с городом. Здесь открывается город как на ладони, и виден, как современный, так и древний город. Сложно поверить, но Греция, как национальное государство существует всего 200 лет… но древность здесь на каждом шагу. Мы сегодня шли по стопам Фемистокла, Ферикла, Фидия и Сократа», — поделилась звезда.

Поклонники оценили красочные фото Ольги. Многие посчитали ее образ очень удачным. «Классный костюм», «Прекрасный образ, прическа очень подходит по темпераменту», «Тебе очень идет Греция! Отдыхай!», «Оль, а тебе идут шляпы!», «Ну вот приличный наряд», «Ты такой классный белобрысик, просто лучик, вся светишься, очень, очень тебе стало классно!» — прокомментировали пост подписчики.

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