Леди на каблуках: Бузова в трикотажном топе и молочных брюках клеш поужинала в Афинах

Телеведущая снова приехала в Грецию. В первый же вечер она нарядилась в стильный монохромный лук.

Ольга Бузова уже несколько лет развивается не только как телеведущая, но и как певица. Она является одной из самых популярных персон в России. В этом году девушка рассталась с блогером Давой. Первые недели она сильно переживала из-за случившегося, а теперь артистка погрузилась в работу. Целый месяц она провела на съемках в Африке, а накануне бывшая ведущая «Дома-2» приехала в Грецию, чтобы отдохнуть.

На частном самолете Ольга долетела до Афин. Она призналась, что ее поездка продолжится, но переночевала девушка в столице Греции. Телеведущая поздно вечером оказалась в отеле, но она нашла силы, чтобы переодеться и спуститься в ресторан. Если во время полета Бузова была в костюме с мини-юбкой, то теперь она облачилась в трикотажный комплект молочного цвета. Кроп-топ и брюки клеш подчеркнули ее талию. Образ дополнили мюли на шпильке Bottega Veneta и сумка Louis Vuitton.

«Какой был сегодня у меня ресторан шикарный. Но уже поздно, поэтому я поужинаю у себя в отеле. Шикарный ресторан будет завтра. Приняла душ и иду ужинать», — поделилась звезда.

«Даже не верится, что я тут! Впервые…. уже не терпится все посмотреть. Знаете, я никогда до конца не радуюсь, пока не сделаю то, что запланировала. Сначала сделать — потом говорить… И так во всем. Мало ли что. Но я здесь, и можно уже расслабиться и кайфовать», — рассказала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. «Прическа очень идет», «Шикарный образ и прическа просто прелесть», «Ты прекрасна», «Кудрявая бомба», «Молочный цвет к лицу. Такой ангел», — прокомментировали пост подписчики.

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