«Вылетаю при параде»: Бузова в алом костюме с мини-юбкой и мюлях Bottega отправилась в аэропорт

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится проводить время в других странах. Раньше она позволяла себе отдыхать лишь в январе, на свой день рождения. Но в этом году телеведущая решила пересмотреть взгляды на все после расставания с Давой. Она больше не ведет шоу «Дом-2», начала играть во МХАТе и приняла участие в новом проекте, съемки которого прошли в Африке. Целый месяц она провела в саванне.

А теперь Ольга снова собралась в поездку. Она пробыла в Москве несколько дней, успела увидеться с отцом и записать новую песню. А 27 июля телеведущая с самого утра стала собирать чемоданы. При этом она сделала объемную прическу с афрокудрями и облачилась в новый наряд. Бузова запечатлела себя в алом костюме с мини-юбкой и кроп-топом. На плечи она накинула жакет. Ее аутфит дополнили сумка Louis Vuitton и мюли на каблуке Bottega Veneta, которые стоят около 79 тысяч рублей.

«В последнее время, всегда, когда я лечу на микроотдых, даже если это 2 дня в Риме, я всегда вылетаю при параде. На каблуках, при макияже, укладке. Не знаю, такое сразу настроение — отдых. Поездки по работе/ гастроли — это всегда кроссы, лосины, кепка. А так, я прям чувствую, что я еду отдыхать», — поделилась она.

На ее пост отреагировала Виктория Боня. «А я знаю, почему при параде летишь», — заинтриговала она фанатов звезды.

Ольга предложила поклонникам отгадать, куда она направляется. Многие подписчики восхитились тем, как выглядит телеведущая. «А мне нравится такой подход к перелетам! Чисто эстетически!», «Как всегда, хорошо выглядишь», «И все-таки, блондинка, это твое», «С каждым днем ты становишься еще красивей», «Оля, ты сегодня сногсшибательно выглядишь. Очень-очень красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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