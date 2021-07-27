Без макияжа и укладки: Лопырева показала беременную Нюшу в прозрачном топе на отдыхе

Певица проводит время в Турции в компании Виктории Лопыревой, которая продолжает отмечать день рождения.

Нюша уже несколько лет живет в браке с Игорем Сивовым. Она признавалась в интервью, что он был женат на первой избраннице, когда они познакомились. В итоге ради певицы политический деятель развелся, но поддерживает отношения с сыновьями от первого брака. Артистка в свою очередь подарила ему дочку Симбу. А недавно пара объявила, что снова ждет пополнения в семье.

больше по теме Беременная Нюша в алом платье с открытой спиной и на каблуках повеселилась с Лопыревой в Турции Певица побывала на празднике, который Виктория Лопырева устроила на пляже в честь своего дня рождения.

Примечательно, что теперь Нюша предпочитает не прятать округлости фигуру под объемными нарядами. На днях она улетела в Турцию на частном самолете с Викторией Лопыревой. Бывшая обладательница титула «Мисс Россия» решила с размахом отметить свой день рождения. 26 июля она устроила вечеринку на пляже. Певица на празднике появилась в алом платье по фигуре с открытой спиной.

А вот второй день прошел не менее насыщенно. Лопырева собрала друзей и повезла на побережье, чтобы покататься на яхте. При этом она облачилась в платье-майку зеленого цвета. Девушка делилась кадрами из поездки. Она запечатлела Нюшу в нюдовом лиф от купальника, прозрачном топе из шифона и джинсовых шортах. Певица была без макияжа и укладки. Наряд обнажил ее округлый живот и пышный бюст.

Дружная компания остаток вечера провела на яхте. Они играли в «Мафию» в лучах солнца и наслаждались красивыми пейзажами. Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит Нюша. «Что может быть прекраснее беременной красивой женщины», «Очень идет беременность», «Совсем другая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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