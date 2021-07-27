Беременная Нюша в алом платье с открытой спиной и на каблуках повеселилась с Лопыревой в Турции

Певица побывала на празднике, который Виктория Лопырева устроила на пляже в честь своего дня рождения.

Нюша является одной из самых популярных певиц в стране. Она не раз получала престижные награды, а в последнее время девушка все чаще взаимодействует с тиктокерами, так как не собирается отставать от трендов. При этом артистке уже исполнилось 30 лет. Она замужем за Игорем Булатовым и воспитывает с ним дочку Симбу. А недавно пара объявила, что снова ждет пополнения в семье.

Длительное время Нюша скрывала изменения в фигуре. Теперь она находится уже на внушительном сроке беременности. Примечательно, что певица не сидит дома, а ведет прежний образ жизни. На днях она улетела в Турцию на частном самолете с друзьями. Ее подруга Виктория Лопырева решила собрать близких людей на курорте, чтобы отметить свой день рождения. 26 июля она закатила пати прямо на пляже.

По такому случаю Нюша решила нарядиться. Она подчеркнула округлившийся живот, надев алое силуэтное платье с открытой спиной. Наряд дополнили модные босоножки на шпильке с квадратным мысом. Она отказалась от яркого макияжа и собрала волосы в низкий хвост. Певица смогла повеселиться на празднике. К слову, также на торжестве была Инна Жиркова и другие известные персоны.

На вечеринке не обошлось без тостов и танцев. Кульминацией праздника стал торт с необычным декором. Лопырева в мини-платье с блестками задула свечи и загадала желание. Праздник продлился до поздней ночи.

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