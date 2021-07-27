«Хочу запомнить свои ноги такими»: невестка Орбакайте показала, как выглядела после свадьбы

Алена Краснова уже четыре года счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Девушка была соседкой сына Кристины Орбакайте по даче. Он долго за ней ухаживал. Несколько лет влюбленные встречались, а потом молодой музыкант сделал ей предложение в ее день рождения. А на свадьбе пары присутствовала даже бабушка жениха — Алла Пугачева. А 27 июля Алена поделилась кадрами с торжества в честь годовщины.

больше по теме Орбакайте прослезилась: жена Никиты Преснякова поделилась редкими кадрами со свадьбы 27 июля внук Аллы Пугачевой и его избранница Алена Краснова отметили четыре года жизни в браке.

Невестка Орбакайте вспомнила про самые трогательные моменты. Она также показала свое пышное свадебное платье, о котором девушка мечтала. Однако после фотосессии на жаре Краснова ждала, когда сможет сменить наряд. Более того, на следующий день она запечатлела себя похудевшую. Девушка облачилась в мини-шорты и рубашку из денима. Она продемонстрировала стройную фигуру и осиную талию.

«Это я на следующий день, высохшая после платья весом в 15 кг на жаре», — пояснила жена Никиты. «Хочу запомнить свои ноги такими», — призналась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Краснова. Многие одарили ее комплиментами. Тем временем друзья и фанаты поздравили пару с годовщиной. «Любимые наши, поздравляю», — написала Наталья Подольская. «Какие красивые», «Алена, ты принцесса», «Просто потрясающие кадры», «Вы лучшая пара», «Очень красивая и приятная пара! Никиту и всех Пресняковых обожаем!» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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