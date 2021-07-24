«В стиле Нью-Йорка»: невестка Орбакайте в кроп-топе на завязках и широких джинсах сверкнула тонкой талией

24-летняя модель Алена Краснова четвертый год замужем за музыкантом Никитой Пресняковым, старшим сыном Кристины Орбакайте. Девушка не спешит дарить мужу наследников и полностью сосредоточилась на карьере. Она много снимается, иногда демонстрируя процесс у себя в микроблоге.

Накануне невестка Орбакайте отметилась в фотостудии в кроп-топе и модных джинсах. Отдельно девушка сделала акцент на тонкую талию, оттянув пояс на джинсах и позируя себе в зеркале. Стилист Анжелика Гарсан прокомментировала модный образ модели Алены Красновой.

«У Алены актуальный образ в стиле American Style, или American Girl. Такой топ сейчас в тренде. Сзади, как думается, он на завязках, и это на данный момент – одна из самых актуальных деталей в одежде. Фасон «кроп-топ» с длинным рукавом также актуален для сегодняшней моды. Джинсы широкого прямого кроя и кроссовки-«джорданы» от Nike — идеальное сочетание для образа в стиле Нью-Йорка. Актуально, модно и идет Алене. Мне очень нравится!», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение у Маргариты Мурадовой. Опыт работы два года.

Смотрите также