Как правильно бегать
Видео
Как стильно завязать платок на голове
Видео

«В стиле Нью-Йорка»: невестка Орбакайте в кроп-топе на завязках и широких джинсах сверкнула тонкой талией

Стилист Анжелика Гарсан прокомментировала модный образ модели Алены Красновой.

«В стиле Нью-Йорка»: невестка Орбакайте в кроп-топе на завязках и широких джинсах сверкнула тонкой талией
Алена Краснова и Никита Пресняков. Фото: Global look press

24-летняя модель Алена Краснова четвертый год замужем за музыкантом Никитой Пресняковым, старшим сыном Кристины Орбакайте. Девушка не спешит дарить мужу наследников и полностью сосредоточилась на карьере. Она много снимается, иногда демонстрируя процесс у себя в микроблоге.

Накануне невестка Орбакайте отметилась в фотостудии в кроп-топе и модных джинсах. Отдельно девушка сделала акцент на тонкую талию, оттянув пояс на джинсах и позируя себе в зеркале. Стилист Анжелика Гарсан прокомментировала модный образ модели Алены Красновой.

Алена Краснова
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

«У Алены актуальный образ в стиле American Style, или American Girl. Такой топ сейчас в тренде. Сзади, как думается, он на завязках, и это на данный момент – одна из самых актуальных деталей в одежде. Фасон «кроп-топ» с длинным рукавом также актуален для сегодняшней моды.

Джинсы широкого прямого кроя и кроссовки-«джорданы» от Nike — идеальное сочетание для образа в стиле Нью-Йорка. Актуально, модно и идет Алене. Мне очень нравится!», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение у Маргариты Мурадовой. Опыт работы два года.

Анжелика Гарсан
Анжелика Гарсан. Фото: личный архив

Смотрите также

Тэги

Алена КрасноваАлена Краснова и Никита ПресняковАнжелика ГарсанЗвездный стильКраснова новостиНикита Пресняков и Алена Краснова