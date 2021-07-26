Как у тети: дочка Кристины Орбакайте вслед за Лизой Галкиной примерила шляпу

Девятилетняя Клава Земцова гостит у бабушки в деревне Грязь и много играет со своими дядей и тетей Гарри и Лизой Галкиными.

Этим летом Кристина Орбакайте решила, что пришло время ее дочке погостить у бабушки Аллы в деревне. Ее 9-летняя наследница Клава Земцова с удовольствием осталась пожить в замке Пугачевой и Галкина в подмосковной Грязи. Развлечений тут масса, ведь здесь ей всегда рады ее тетя с дядей – семилетние Гарри и Лиза Галкины.

Накануне дети собрались на день рождения к другу. И Максим Галкин показал, как они нарядились и отправились праздновать. Девочки не стали одеваться в платьица, отдав предпочтение удобным джинсовкам и брюкам из денима.

Кроме того, Клава Земцова, как и Лиза Галкина, примерила соломенную шляпку. Судя по всему, праздник пройдет на природе и будет много активных развлечений – по крайней мере, на это указывают аутфиты ребятишек.

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