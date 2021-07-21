Вечер в гостях: Пугачева в рубашке оверсайз и белых лосинах пришла на вечеринку 83-летней Редель

На празднике присутствовала и 50-летняя Кристина Орбакайте, а также муж Примадонны Максим Галкин.

Алла Пугачева давно счастлива в браке с Максимом Галкиным. Несмотря на большую разницу в возрасте, их считают одной из самых крепких и гармоничных пар в шоу-бизнесе. Не так давно юморист отпраздновал юбилей. В честь 45-летия он собрал родных и друзей на грандиозном празднике. Примадонна помогала ему резать торт и даже поцеловала на публике. К слову, обычно влюбленные редко выходят в свет.

Однако после пандемии даже Алла Борисовна все чаще появляется в гостях у друзей. Так 21 июля она побывала дома у своей давней подруги Алины Редель. Они знакомы десятки лет и знают сокровенные тайны друг друга. Для такого случая певица облачилась в монохромный наряд. Она предстала в белых лосинах и рубашке свободного кроя. Образ дополнили кроссовки в тон. 72-летняя артистка подчеркнула свои стройные ноги и тонкие щиколотки.

Пугачева не забыла про макияж и сделала объемную, небрежную прическу. Сопровождал ее муж, который надел джинсовые шорты и поло. К слову, также с ними появились в гостях Кристина Орбакайте, облаченная в черное платье, со своим супругом Михаилом Земцовым. Оказалось, что 83-летняя Редель решила устроить вечеринку в честь дня рождения близкого человека.

«К сожалению, день рождения только раз в году. Спасибо друзья за тёплый вечер. День рождения Эжена», — написала она.

Поклонники восхитились снимком, на котором Алина позировала с гостями и сыном. Многие одарили комплиментами Примадонну. «С праздником!!! А Аллочка просто красотка здесь», «Какие же вы все лучистые!», «Шикарная компания! С днем рождения сына, вас!», «Классная компания», — прокомментировали пост подписчики.

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