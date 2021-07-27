Полина Гагарина не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. При этом в одном из интервью она призналась, что прекрасно себя ощущала, когда весила значительно больше, а вот после похудения у нее появились комплексы. При этом многие коллеги восхищаются фигурой артистки. Сама она любит носить шорты и мини-платья. Недавно звезда провела время в Ялте, где дала концерт и погуляла с сыном Андреем.

Теперь Полина продолжает гастроли. После пандемии она предпочитает не упускать шанса выступить на сцене. Певица уже успела отдохнуть в Греции, поэтому с новыми силами вернулась к работе. Во время поездок ей часто удается выделить время для прогулок, поэтому с собой она берет много вещей. На этот раз Гагарина похвасталась обновками. Она покрасовалась на камеру в рубашке оверсайз и шортах-бермудах горчичного цвета.

Свой летний образ певица дополнила черной панамкой и топом. Примечательно, что она была без макияжа и укладки. Артистка продемонстрировала тонкую талию и стройные ноги.

«Панама — улет», — заявила звезда.

Поклонникам тоже ее образ пришелся по вкусу. Тем более, что легкие комплекты в моды. Похожий шелковый наряд есть у певицы Алсу, а также у Натальи Подольской. «Какая красоточка», «Полина, вы такая молоденькая», «Цвет бомбический», Как приятно видеть вашу улыбку«, «На вас, такой стройной, все сидит прелестно», «Крутой наряд, а главное, цвет вам идет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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